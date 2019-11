Per la rassegna “Gavazzana Blues -Succede solo a Gavazzana, tutti i primi lunedì del mese” lunedì 4 novembre 2019 alle cantine del Club, ore 21:30

LORENZO HENGELLER E IL FASCINO DISCRETO DI UN GIOVANOTTO DEL JAZZ

Questo concerto nasce dallo stupore e dalla voglia di raccontarlo…

Mi stupisce sempre la sapienza della “leggerezza” delle note di Kramer e dei suoi baffi sorridenti.

Mi stupisce ancora la grandezza di Carosone che, in un film, suona un pianoforte con sopra adagiato il servizio buono da caffè (…)!

Mi stupisce ancora sentire le canzoni jazz di Luttazzi e dei Cetra piene di swing e mi stupisce oggi sentire dischi di jazz senza nemmeno un po’ di swing…! Da tutti ho imparato che il solo modo piu` attuale di fare jazz è: “Usarlo!”

Tutti i brani dello spettacolo, inediti e non, sono il risultato di questo stupore, non di impressioni momentanee sorte dal nulla. Insomma, lo stupore vero, quello fatto di memoria, non di novità.



Il jazz nella canzone , lo swing nelle storie “surreali”, il doppio senso dentro il senso unico della leggerezza , saranno gli ingredienti del concerto passando tra i “classici” del mio repertorio come “guapparia 2000”, “lo swing del giornalaio”, “embè”, fino a brani del nuovo disco ” Gli stupori del giovane Hengeller” come “il bacio pletorico” e “preferisco la gassosa”.

Ingresso libero riservato ai soci, possibilità di iscriversi al Club già per l’anno 2020 (€20,00)