Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 5 dicembre.

Incredibile ma vero, in un periodo dove pochi enti hanno la posibilità di assumere Vigili Urbani il Comune di Diano marina, invece, ci riesce ed è una bellissima notizia perché si va ad aumentare la sicurezza in città.

Il Comune di Diano marina assume 10 Vigili urbani. Come partecipare al bando