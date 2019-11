La stagione teatrale per ragazzi al Teatro Civico di Tortona inizia martedì 19 Novembre, ore 9 e ore 11, con lo spettacolo di teatro-danza “Da dove guardi il mondo?” della compagnia Abbondanza-Bertoni – La Piccionaia, dedicato al secondo ciclo delle scuole primarie.

La stagione teatrale 2019-2020 per i bambini e i ragazzi delle scuole di Tortona e del territorio è promossa dal Comune di Tortona insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo, al Progetto Teatro e Giovani Piemonte e alla compagnia teatrale Coltelleria Einstein che ne cura la direzione artistica e organizzativa.

Otto saranno i titoli in cartellone. “BU” della compagnia Momom per la scuola dell’infanzia. Per le scuole primarie: “Da dove guardi il mondo?” compagnia Abbondanza-Bertoni – La Piccionaia, “Clop” compagnia Coltelleria Einstein, “Voglio la luna!” della compagnia ATGPT. Per la scuola secondaria di primo grado: “Ecomachine” della compagnia Artemakia e “Il segreto di Dedalo”. Per la scuola secondaria di secondo grado: “Prof!” del Teatro Libero di Palermo e “Una storia disegnata nell’aria” della compagnia Nonsoloteatro”. La scelta degli spettacoli offre un ventaglio di tematiche e di tecniche teatrali differenti.

Il teatro per ragazzi non è solo un momento educativo al linguaggio teatrale è un tempo di partecipazione, divertimento, un’occasione di riflessione e di crescita personale e collettiva. Il pubblico dei bambini e dei ragazzi è un pubblico severo, il lavoro degli autori e degli attori che si rivolgono al pubblico dei piccoli e dei giovani, è attento e carico di responsabilità e si caratterizza nella continua ricerca.

Informazioni e schede di adesione, schede artistiche e didattiche degli spettacoli sul sito del Comune di Tortona o sul sito www.coltelleriaeinstein.it