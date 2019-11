Proseguono i festeggiamenti per i dieci anni della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all’interno del Castello di Casale Monferrato) e per il ventennale dell’iniziativa Nati per Leggere – che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte , progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei . Per celebrare al meglio il doppio compleanno, per il mese di novembre sono in programma moltissimi eventi a partecipazione gratuita.

Sempre per il progetto NPL, martedì 19 novembre alle ore 17,00 La storia di mago Merlino , letture a cura di Stardust Company. Mercoledì 20 alle ore 17 si terrà Grandi alberi in miniatura: i bosai , un nuovo incontro con il Laboratorio Orticolo curato da Giovanni Ganora. È prevista una prima parte dedicata alla teoria e una seconda alla pratica. Sabato 23 alle 10,30 torna NPL con Caccia al tesoro letteraria a cura del Teatro della Nebbia : un momento per farsi leggere alcune storie, per risolvere dei rompicapo, per giocare insieme, fino ad arrivare a scoprire il tesoro. In poche parole: divertimento assicurato! Per bambini dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria . A fine mese, invece, ci si proietterà già sul Natale con i Laboratori creativi natalizi e il Progetto Natale . I laboratori, a cura della biblioteca e dei volontari, si terranno alla ore 17,00 di giovedì 21, mercoledì 27 novembre e venerdì 6 dicembre e permetteranno di realizzare simpatici e colorati addobbi natalizi. Il Progetto Natale , invece, si terrà giovedì 28 novembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in compagnia dell’arteterapeuta Marzia Ferrarotti. Per tutti gli appuntamenti natalizi è necessaria pa prenotazione.