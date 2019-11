Ricerca per:

In data 25/11/2019, nell’ambito del costante controllo delle piazze cittadine, onde contrastare il fenomeno dell’attività di questua molesta o di “parcheggiatore abusivo”, la Polizia Municipale individuava, lungo la Piazza XX Settembre, O.C. soggetto di nazionalità extracomunitaria che svolgeva tale attività. Si provvedeva alla compiuta identificazione rilevando che il soggetto era presente sul territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto. A carico dello stesso è stato elevato ordine di allontanamento con invito a presentarsi all’Autorità di Pubblica Sicurezza e sarà inoltre notiziata l’Autorità Giudiziaria per gli aspetti attinenti alla legge sull’immigrazione. Tali controlli proseguiranno anche nelle prossimi giorni e settimane.