Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, supportati dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Villanova d'Albenga, hanno eseguito un'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso l'Istituto Tecnico " Marco Polo " di Ventimiglia. Il servizio ha visto impegnato personale sia in uniforme che in abiti borghesi; grazie al contributo del cane "Bono" i militari hanno potuto setacciare accuratamente le aree di pertinenza dell'istitut o scolastico, verificando i locali ad uso comune, le uscite di emergenza e i parcheggi esterni alla struttura. L'attività ha permesso il rinvenimento di uno spinello di marijuana, nonché di 3 involucri contenenti diverse dosi per un peso complessivo di 13 grammi di hashish, il tutto occultato attraverso fantasiosi stratagemmi che non sono però passati inosservati al fiuto di Bono e all'attenzione dei militari. L'operazione rientra nell'ambito del progetto "Scuole Sicure" messo in atto dall'inizio dell'anno scolastico sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; in tale quadro i Carabinieri stanno sviluppando una serie di attività finalizzate alla tutela dei più giovani implemen tando l'azione preventiva e di contrasto al grave fenomeno del traffico di stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici.