Omar Muratore, in arte Yonada, si esibirà in concerto sabato 16 novembre alle ore 21 presso il suggestivo Auditorium San Matteo, in occasione dell’ inaugurazione dei corsi 2019 – 2020 dell’ Accademia Musicale San Matteo.

Evento sold out in soli due giorni di prenotazioni online, con una lunga lista di attesa in caso di cancellazioni. Il giovane cantautore presenterà il suo disco “Vado a piedi”, in un concerto piano e voce.

Omar Muratore insegna canto moderno, coro gospel e song writing all’ Accademia San Matteo, che rappresenta ormai una realtà musicale importante nel panorama tortonese, apprezzata sia per la preparazione didattica sia per la bravura artistica del suo team di docenti.

L’ Accademia sta pensando di organizzare una replica inizio 2020 in una location più grande per dare la possibilità a molto più pubblico di partecipare a questo evento.