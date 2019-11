Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

– mercoledì 27 novembre, sempre alle ore 18, nella sala convegni della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona, in via Emilia 168, si terrà invece la tavola rotonda sul tema “Codice rosso. La violenza di genere: procedure e comportamenti” a cui parteciperanno anche la presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona, Patrizia Mauri, i Carabinieri della locale compagnia, la vice presidente dell’associazione Me.Dea di Alessandria, Francesca Brancato, responsabile delle “case rifugio”.

– lunedì 25 novembre alle ore 18, presso la sala “Romita” del municipio, si terrà la conferenza “La violenza in ambito lavorativo. Mobbing – straining – molestie” tenuta dall’associazione “Prassagora”;

Sono due gli appuntamenti organizzati dall’associazione di promozione sociale “Prassagora” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Tortona, patrocinati da Comune e Provincia di Alessandria:

Lunedì e Mercoledì Tortona dice NO alla violenza sulle donne con due manifestazioni