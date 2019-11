In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Cisl territoriale organizza l’evento“Donne in rinascita”, che si terrà ad Alessandria sabato 23 novembre p.v. dalle ore 15 alle 16,30 presso il salone Baravalle della sede Cisl in Via Parma 36.L’iniziativa, promossa da Cisl, Coordinamento Donne Fnp AL-AT, ed Anteas in collaborazione con l’Assesorato e Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria, sarà caratterizzata dal fatto di essere fuori dagli schemi abituali, con suggestioni tra “codice rosso”, musica e canto grazie al contributo diMarcello Crocco, Miriam Marchesi e Andrea Negruzzo, accompagnati da letture e danza con le coreografie della Scuola “Arabesque”.

Altro appuntamento targato Cisl in programma il 28 novembre ad Acqui Terme dalle ore 15 alle 17, presso la Sala Ex Caimano (via M. Ferraris), con l’iniziativa “Via libera al Codice rosso”, aperta dall’AvvocatoIsidora Caltabiano, che illustrerà le novità legislative del “Codice rosso”; seguiranno gli inteventi della Dott.ssa Antonella Giannone, medico del Pronto Soccorso di Acqui Terme e sportello Antiviolenza Croce Rossa Italiana di Acqui, con l’Assessore Alessandra Terzolo, responsabile Pubblica Istruzione/Cultura del Comune di Acqui.Chiuderanno i lavori i docenti Claudia Poggio e Francesca Tassone dell’I.C.2 di Acqui, insieme alla scuola primaria San Defendente protagonista del progetto “Parità/Disparità, il Gioco delle Differenze“, con qestionari e rappresentazioni pittoriche dei 40 alunni delle classi quinte C/D. Al termine del pomeriggio sarà offerto tè e biscotti.