Con il Natale alle porte, quale occasione migliore per regalare o regalarsi un prodotto così nobile come il vino che ci permette di apprezzare sempre di più le nostre terre e le nostre tradizioni.

Ma è possibile spingersi anche oltre confine con la presenza di Aroma Winebar, enoteca di Tortona che propone non solo vini del territorio, ma anche etichette da tutto il mondo.

Presenti anche due produttori della Langa Astigiana, zona per tradizione vocata alla produzione di vino: ecco l’Azienda Agrituristica La Sreja e la Cascina Mogliasacco con i loro vini quali Brachetto d’Acqui, Monferrato Dolcetto, Barbera d’Asti, Piemonte Cortese.

I vini proposti saranno quelli caratteristici del territorio come i rossi Barbera, Croatina, Freisa, Dolcetto e quelli bianchi in primis il Cortese, ma anche Moscato e il Timorasso storico vitigno autoctono molto apprezzato e valutato negli ultimi anni.

l’Azienda Agricola Cavo Valentino situata nel cuore dei colli tortonesi sulle prime propaggini del torrente Ossona, l’Azienda Agricola La Colombera, una delle aziende più amate per il vino Timorasso, l’Azienda Agricola San Ruffino. Poi ancora l’Azienda Agricola Cosola Roberto specializzata nella produzione di frutta, ma che, in collaborazione con i vitivinicoltori della zona, ha creato le “sciroppate” tutte da assaggiare.

Sabato 23 e Domenica 24 novembre all’interno della galleria del centro commerciale di Tortona si svolgerà la QUARTA EDIZIONE della Fiera “VINI E TERRITORIO”, tutta dedicata all’esposizione, degustazione e vendita di vini principalmente dei colli tortonesi. Il nostro territorio, ha favorito ed incrementato negli anni una produzione di uve pregiate bianche e rosse che hanno generato una viticoltura di elevata qualità. Un occhio rivolto alla tradizione, alla passione per la terra ed un altro diretto verso una maggiore dinamicità e tecnologia hanno permesso ai viticoltori del Tortonese di crescere sempre di più. Ecco allora chi troveremo alla fiera dove potremo degustare ed acquistare vini pregiati delle nostre terre: