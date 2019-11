Ricerca per:

Un ennesimo intervento di salvataggio dei Vigili del Fuoco sempre in prima linea, al lavoro sempre sotto organico e spesso anche con mezzi tutt’altro che all’avanguardia; handicap che sopperiscono grazie alla loro grande professionalità.

Per oltre cinque ore tutta la città è stata setacciata e alla fine, verso le 23, la donna è stata ritrovata sana e salva.

Sono partite le ricerche in tutta la città con la foto e la descrizione della donna.

Disperata probabilmente per problemi personali e familiari, una donna di 49 anni, nella serata di ieri ha fatto scattare una vera e propria mobilitazione a Novi Ligure.

Donna di 48 anni scompare a Novi Ligure, ritrovata dai pompieri dopo 5 ore di ricerche in città