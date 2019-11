Ricerca per:

Per tali irregolarità al titolare del locale ed ai due “buttafuori” irregolari venivano contestate sanzioni amministrative per un totale di 15 mila euro.

A seguito dei controlli emergevano irregolarità in merito al servizio di sicurezza all’interno del locale, in quanto vi erano due addetti nell’atto di effettuare il servizio di controllo del pubblico spettacolo, senza averne titolo e senza essere iscritti nel previsto elenco Prefettizio.

Nei giorni scorsi il Personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria ha effettuato un controllo presso un locale di pubblico intrattenimento in viale Brigata Ravenna ad Alessandria.

Due “Buttafuori” irregolari in un locale di Alessandria, scatta la multa di 15 mila euro a loro e al proprietario