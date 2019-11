Questo pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri è stato approvato lo stato di emergenza per l’alessandrino e per tutti i territori che sono stati colpiti dal maltempo delle ultime settimane e hanno subito notevoli danni.

“Il Governo – dice la la senatrice alessandrina Susy Matrisciano – ha stanziato 17 milioni per far fronte alle esigenze più immediate. Con questa azione si possono tranquillizzare alcuni colleghi dell’opposizione che, a seguito del disastro di Venezia, temevano una disparità di trattamento pensando che ci sarebbero stati cittadini di serie A e cittadini di serie B. Tutti i territori verranno trattati in ugual misura e riceveranno le dovute attenzioni e risorse per far fronte alle immediate esigenze per i danni causati dal maltempo”

Foto in alto di Fabio Boveri sindaco di Costa Vescovato