Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Molte sono le vestigia del passato plurisecolare di questo edificio sacro, opere d’arte (alcune di esse nascondono misteri e segreti che durante la visita vi saranno svelati) e sepolture di personaggi illustri : queste visite guidate sono davvero l’occasione per saperne di più.

Gli orari di visita saranno dalle 15:00 alle 16:00 e poi dalle 17:00 alle 18:30 ; l’interruzione è stata concordata per dar modo al Parroco, don Fabrizio Pessina, che ringraziamo della disponibilità , di celebrare un Battesimo all’interno della Pieve stessa.

Domenica 10 novembre, al pomeriggio, sarà possibile visitare la Pieve di Novi Ligure con tour guidati gratuiti a cura di due volontarie, Laura Moro e Laura Simonassi , che abbiamo già imparato a conoscere, e apprezzare, in analoghe iniziative nelle chiese del Centro Storico e anche qui, alla Pieve di Novi Ligure, in occasione della mostra sui pittori Bosilio organizzata l’anno scorso dal Museo Diocesano e dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona.