In questi giorni ho effettuato un sopralluogo insieme al Sindaco Giacomo Chiappori e il Colonnello Gianpaolo Di Egidio al campo base Vardirex 2019 della Protezione Civile nazionale, in esercitazione nel Golfo dianese e situato nella ex Caserma Camandone di Diano Castello, in visita al Responsabile del campo, Andrea Amighetti.

In caso di emergenza e per avviare in tempo reale processi decisionali collaborativi, Diano Marina può diventare Centro COC Operativo Comunale e quindi responsabile delle attività a livello comunale-locale, o anche Centro COM Centro Operativo Misto.

Abbiamo assistito ad una grandissima dimostrazione di capacità organizzativa in situazioni di emergenza, da parte della Protezione civile Alpina.

Cristiano Za Garibaldi – Vice Sindaco di Diano Marina