Il D uo Sconcerto, ovvero Matteo Ferrari al flauto traverso ed Andrea Candeli alla chitarr a, si esibirà per il quarto appuntamento del la X X I edizione di “Parole, Suoni, Colori” domenica 24 novembre alle ore 17 nell ’ A ULA M AGNA DELLA S CUOLA DI M USICA “G IANFRANCO B OTTINO C ORALE C ITTÀ DI A CQUI T ERME ” – rassegna di s ei concerti promossi dall’ Associazione Artemusic a di Alessandria in in collaborazione con enti pubblici e privati e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni ospitanti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina alla valorizzazione del territorio . LA FOLLIA MUSICALE del DUO SCONCERTO Il Duo Sconcerto è una irresistibi le mistura di Arte e Tecnica: la bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione, insieme alla loro totale incapacità di prendersi sul serio fa nascere una musica comprensibile a tutti dove il classico diventa all ’occorrenza anche pop, sfaccettato e senza nessuna pretenziosità.