Si è presentato preparato, convinto e determinato, ha conquistato un fantastico terzo posto, ma soprattutto, anche questa gara, ha confermato che il gruppo Hip Hop della Palestra Futura può reggere il confronto con qualunque squadra nel panorama italiano.

Domenica 17 Novembre presso l’Eco Teatro di Milano si è svolta la prima edizione del concorso nazionale: Winter Dance Contest. Circa 100 scuole danza, tutte di alto rango in Italia, si sono sfidate durante la giornata nelle varie categorie e discipline, ed anche questa volta la città di Tortona non ha fatto solo presenza, ma ha dimostrato notevole competitività. Le ragazze della Futura lo avevano promesso: “Ci sentiamo pronte, cariche e preparate, lottiamo per il podio” e cosi è stato. Anche l’insegnante Chiara Martina Loi, solitamente molto esigente, ha riconosciuto la fantastica prestazione delle sue allieve, elogiandole e sottolineando con molta soddisfazione i numerosi complimenti ricevuti soprattutto dagli sfidanti che hanno riconosciuto nel gruppo Futura la coreografia meglio eseguita. Allora un grandissimo applauso ai componenti del gruppo TFD: Alma, Camilla, Carlotta, Cristina, Keisi, Katerina, Giulia, Giorgia, Eleonora, Sandra, Leonardo. Vittorio Timo