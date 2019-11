Domenica 17 Novembre presso la S.O.A.M.S. di Pontecurone (AL) in via Roma 77 dalle ore 12,00 si svolgerà “Pranzo solidale per il Centro Paolo VI”.

Il pranzo sarà a offerta da un minimo di euro 20,00 (per i bambini sotto i 12 anni € 10,00).



Si prega di prenotare entro Giovedì 14 Novembre chiamando Giuliana al 339 1507983 oppure Claudia 335 6140462.

L’evento è organizzato dal Comune di Pontecurone, Gruppo DAC e AVIS in collaborazione con le associazioni di Pontecurone.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio del Tortonese nella giornata e nella notte di lunedì 21 Ottobre ha causato gravi danni al Centro Paolo VI di Casalnoceto.

L’acqua ha allagato in modo irreversibile la cucina, la lavanderia e i locali tecnici che garantiscono il funzionamento del Centro.



Il Centro Paolo VI, è una struttura molto importante del nostro territorio, in quanto si occupa di minori che presentano disabilità conseguenti a patologie di tipo neurologico e disturbi psichici, patologie dello spettro autistico e del comportamento, associati a disabilità intellettiva.