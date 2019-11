Mercoledì 13 novembre alle ore 15.30 alle ore 18.30 presso sala conferenze Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, si terrà il convegno “Patrimonio culturale, fra presente e futuro” organizzato dal Comitato capannoni del sale, con il patrocinio del Comune di Tortona, dell’Ordine Architetti di Alessandria, dell’Ordine Architetti di Asti, dell’Ordine Ingegneri di Alessandria e del Collegio Costruttori di Alessandria e dell’ AIPAI.

L’incontro prende a prestito il titolo dal testo omonimo di Luca dal Pozzolo e sarà diviso in due momenti: il primo è una Intervista-dialogo con Dal Pozzolo (architetto, cofondatore della Fondazione Fitzcarraldo e dal 1998 direttore dell’Osservatorio culturale del Piemonte. Insegna Regional Cultural Policies nel corso di laurea specialistica GIOCA presso la facoltà di Economia di Bologna ed è docente nel Master in Advanced Studies in Cultural Management di Lugano; ha insegnato Composizione architettonica alla facoltà di Architettura del Politecnico di Torino dove attualmente cura un modulo di museografia nel master in Interior, Exhibit & Retail Design; autore di studi e ricerche sul patrimonio culturale, oltre a progetti, allestimenti e piani di fattibilità di musei e beni culturali) sul concetto di “patrimonio culturale” inteso sia nella sua accezione materiale che immateriale, fuori dalla solita logica “antiquaria” per sottolineare come la sua conoscenza e valorizzazione possa diventare base per la costruzione di un futuro e di una società più consapevole, integrata e qualitativamente evoluta.

Il secondo momento sarà una tavola rotonda con Manuel Ramello (Docente al Politecnico di Torino- Dipartimento di Architettura e Design; Vice Presidente AIPAI ) che illustrerà il concetto di “Patrimonio Architettonico Industriale”; Marco Pesce (architetto, ideatore e direttore organizzativo di A.S.T.I.FEST festival dell’Architettura Astigiano) che parlerà dell’edizione 2019 della rassegna e di recente riqualificazione e riuso di un edificio pubblico astigiano, il centro culturale FuoriLuogo; Marco C. Alessio (ingegnere, Direttore Laboratorio Cismondi S.r.l. di Cuneo) che tratterà il tema del monitoraggio degli edifici esistenti con tecniche non distruttive; Luca Dal Pozzolo che illustrerà alcuni suoi recenti progetti; moderatore Dario Canciani, ingegnere tortonese e presidente del Comitato capannoni del sale.