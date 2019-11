Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I Carabinieri lo hanno quindi rintracciato nei pressi della sua abitazione e tratto in arresto. I Carabinieri ritengono altresì che dal luglio 2019 l’uomo possa avere commesso altri furti con le stesse modalità. Si invitano pertanto i cittadini che avessero subito analoghi furti a presentarsi presso la Caserma di Novi Ligure per sporgere formale denuncia.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Novi Ligure si erano immediatamente messi alla ricerca dello scippatore, che nella fuga aveva perso il proprio cellulare, e anche grazie al dispositivo l’avevano identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria di Alessandria per il reato di furto con strappo.

L’uomo in una delle piazze del centro di Novi, aveva avvicinato una donna con la scusa di venderle dei fazzoletti di carta e, una volta che la stessa aveva estratto il portafogli, glielo strappava dalle mani e si dava alla fuga.

Nelle scorse settimane i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure avevano denunciato in stato di libertà per furto con strappo EL HAIBA Zakaria, marocchino 31enne con numerosi pregiudizi di polizia.

A Novi Ligure un marocchino arrestato per scippo va agli arresti domiciliari