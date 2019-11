Presentata questa mattina l’edizione 2019 del Sanremo International Guitar Festival che inizierà domenica pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e si protrarrà sino a sabato 23 novembre. Alla presenza del vice Sindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni e del Consigliere di Amministrazione della Casinò SpA, Barbara Biale, il M° Diego Campagna, ideatore e organizzatore, ha sottolineato la straordinarietà dell’evento, che consente di veder riuniti a Sanremo in una settimana alcuni tra i migliori chitarristi del pianeta: “Il Festival è ormai noto in tutto il mondo – ha spiegato Campagna – e attira chitarristi, appassionati e studiosi da ovunque. Non è solo il livello dei partecipanti ad averlo reso così importante in così poco tempo, molto ha fatto anche la fama di Sanremo, che gode di una notorietà estremamente diffusa”.

Il primo concerto della quinta edizione del Sanremo International Guitar Festival vedrà protagonisti i “SoloDuo”, la coppia di chitarristi (Lorenzo Micheli e Matteo Mela) più richiesta oggi al mondo. Tantissime le star presenti, da Eliot Fisk, l’ultimo allievo di Andrès Segovia, a Tali Roth, da René Izquierdo a Zoran Dukic. Ogni serata vedrà l’esibizione di un top player e di un giovane emergente.

Lunedì spazio al Concorso internazionale che mette in palio concerti in tutto il mondo. Martedì e venerdì in programma anche dei flashmob, delle piccole esibizioni promozionali, durante la seconda parte del pomeriggio, in via Matteotti e in altre zone della Città. Orari e location verranno precisati durante la settimana, anche in funzione delle previsioni meteo.