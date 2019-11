L’incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 2 novembre, lungo la strada provinciale per Castelnuovo Scrivia quando un giovane della zona alla guida della propria auto Citroen C3, proveniente da Tortona e diretta verso Castelnuovo Scrivia, per cause ancora in corso di accertamento ha pero il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada finendo nel fosso.

L’incidente è stato visto da alcun i automobilisti che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: i Vigili del fuoco di Tortona hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i soccorritori del 118 hanno trasportato il ragazzo al pronto Soccorso dell’ospedale.

le sue condizioni, per fottuna non sono gravi