Lunedì a Tortona la messa in suffragio per gli ex allievi dell’istituto Dante Alighieri

Nella ricorrenza dei Defunti, il Consiglio della Sezione del Dante, ricorderà con una messa di Suffragio che verrà celebrata Lunedì 4 novembre alle ore 18 nella Chiesa di San Michele in Tortona tutti gli Ex Allievi, Professori e Sacerdoti che hanno dedicato il loro servizio all’Istituto Dante di Tortona.

