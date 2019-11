Nella giornata di mercoledì 20 novembre la Polizia Municipale, impegnata quotidianamente nel controllo delle piazze cittadine onde contrastare il fenomeno della questua molesta o dell’attività di parcheggiatore abusivo, ha individuato, nella locale Piazza Gobetti O.E. persona di origine extracomunitaria intenta a svolgere attività abusiva di parcheggiatore senza autorizzazione.

Il soggetto è stato controllato alle banche dati e non si sono rilevati a carico dello stesso precedenti penali ed inoltre risultava in regola con le norme attinenti il permesso di soggiorno. A carico dello stesso è stato predisposto ordine di allontanamento ed inoltre elevato verbale di accertamento di violazione al codice della strada per l’attività abusiva svolta. L’attività di controllo da parte della Polizia Municipale proseguirà costantemente.