Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 novembre, si è svolto a Roma nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo sulla vicenda Pernigotti al quale erano presenti i rappresentanti del Mise e del Ministero del Lavoro, della Regione Piemonte, del Comune di Novi Ligure, della proprietà della società e delle organizzazioni sindacali. Questa la dichiarazione rilasciata dal Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, al termine dell’incontro: «Pierluigi Colombi, chief financial officer di Pernigotti Spa, ha illustrato le linee programmatiche dell’azienda ribadendo l’intenzione, già anticipata nell’incontro di ottobre, di proseguire nella produzione diretta del cioccolato. Colombi, inoltre, ha manifestato varie ipotesi: la ristrutturazione dello stabilimento esistente, la ricerca di una costruzione idonea a una ricollocazione, la ricerca di un’area per la costruzione di un nuovo sito produttivo. L’Amministrazione comunale da me rappresentata in quel frangente – sottolinea Cabella – ha ribadito la massima disponibilità a livello urbanistico per favorire le intenzioni della Pernigotti, a condizione che la produzione rimanga nel territorio di Novi a sostegno dell’occupazione».