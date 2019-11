Sarà il Teatro Paolo Giacometti di corso Piave 2 a ospitare la seduta aperta del Consiglio Comunale convocata per venerdì 29 novembre alle ore 20,30.

In discussione la delicatissima situazione degli stabilimenti ex Ilva a seguito della decisione dei vertici aziendali del Gruppo Arcelor Mittal di recedere dal contratto di acquisizione della fabbrica.

Nell’ultima seduta l’Assise cittadina si è già pronunciata in modo compatto votando all’unanimità un ordine del giorno che esprime forte preoccupazione per l’eventuale chiusura degli otto siti produttivi in Italia e considerando tale ipotesi una vera e propria “bomba sociale”.