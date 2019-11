Si è svolto questa mattina nella sede municipale di via Giacometti un incontro tra l’Amministrazione comunale e una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali del Cit s.p.a. (Consorzio Intercomunale Trasporti). I lavoratori, che per la giornata di oggi hanno proclamato uno sciopero di otto ore, sono stati ricevuti dal Sindaco Gian Paolo Cabella insieme al Vice Sindaco Diego Accili e al Segretario Generale Pier Giorgio Cabella. L’Amministrazione comunale si è dimostrata molto attenta alle esigenze e alle problematiche esposte dai lavoratori, che in estrema sintesi riguardano il mancato pagamento della quattordicesima mensilità e l’incertezza sul futuro dell’azienda di trasporti, e si è impegnata a promuovere un incontro tra le parti (gli organi del Cit e i lavoratori) entro la prossima settimana. Nel corso della riunione, pur a fronte delle criticità rilevate, è stato ribadito l’interesse del Comune di Novi Ligure a tutelare il patrimonio del Cit e soprattutto i dipendenti dell’azienda.