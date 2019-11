Nel tardo pomeriggio di martedì 5 novembre, presso la sala del “Ridotto” del Teatro civico di Tortona, alla presenza del vice Sindaco Fabio Morreale, sono state presentate le proposte didattiche rivolte alle scuole cittadine di ogni ordine e grado, organizzate dalla Biblioteca “Tommaso de Ocheda”. Oltre alle attività, letture e laboratori (di seguito il programma completo) è stata confermata la nuova edizione de “Il mangialibro” concorso rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni iscritti alla Biblioteca, suddivisi in tre gruppi: “small” (6-8 anni), “medium” (9-10 anni) e “large” (11-12 anni). Ogni gruppo avrà a disposizione un determinato numero di libri collocati in un apposito scaffale e ogni partecipante potrà prendere in prestito un libro per volta della sua categoria, tenendolo in prestito per minimo una settimana, massimo un mese. Il partecipante una volta letto il libro dovrà esprimere un giudizio sul volume con un voto da 1 a 5, rispondere ad una domanda: per ogni risposta corretta verrà assegnato un punteggio, registrato su una scheda personale. Iscrizioni dal 25 novembre al 13 dicembre, inizio concorso a gennaio 2020.

Ritorna anche “Nati per leggere” giunto quest’anno alla ventesima edizione: dal 18 al 19 novembre, presso i micronidi “Arcobaleno”, “Mary Poppins” e “Santachiara” il tema sarà “Le forme e i colori”; dal 18 al 20 novembre, presso le scuole materne “Regina Margherita”, “Santachiara” e “Rodari” si terranno letture di “Alla formica” di Gianni Rodari.

PROPOSTE DIDATTICHE 2019-2020

“Alla scoperta del libro più antico: esploriamo la Biblioteca”, visite guidate rivolte alle Scuole di ogni ordine e grado

“La città di carta”, visite guidate all’Archivio Storico di Tortona, rivolte alle Scuole di ogni ordine e grado

“Il Natale e il Carnevale” di Lele Luzzati, attività rivolte alle Scuole dell’Infanzia e Primaria del primo ciclo

Le macchine di Bruno Munari, laboratori rivolti alle Scuole dell’Infanzia e Primaria del primo ciclo

Le babyletture:

Le storie di Attilio

“Le favole di Federico”: Guizzino, La casa più grande del mondo, Un colore tutto mio di Leo Lionni

Leggeremo insieme i racconti illustrati dai più grandi artisti, e conosceremo i personaggi dei loro libri, per la scuola dell’infanzia

Salotto letterario, letture proposte:

Che fai tu, luna, in ciel?

RODARI100

“Le favole di Luis Sepulveda” letture e laboratori rivolti alle classi della Scuola Primaria

“Lo scaffale dell’intercultura: letture e laboratori rivolti alle classi della Scuola Primaria

“Ovidio per gioco ” , letture sui miti rivolte alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

, letture sui miti rivolte alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado Progetto “Coloriamo l’Iliade” a cura di Andrea Muratori Servizio Civile

a cura di Andrea Muratori Servizio Civile Merry Christmas ! Letture e laboratori in lingua inglese, rivolti alle Scuole dell’Infanzia e primo ciclo Primaria

“Incontra la tua città e le sue storie”, percorso rivolto alle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado presso le cciviche raccolte a Palazzo Guidobono

“ Dertona romana, Dertona nascosta”, visita guidata ai siti archeologici di Tortona, rivolta alle classi quinte della Scuola Primaria e alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado o visite guidate al museo romano

“San Marziano: storia e tradizione attorno al patrono di Tortona”, (solo marzo 2020 ), laboratori rivolti alle classi della Scuola Primaria

“Un autore in Biblioteca…”, presentazione di libri per ragazzi in Biblioteca o a scuola

Reading “Il canto di Natale” a cura di Francesca Pasino, rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado

Teatro

Progetto teatrale multilingue “La torre di Babele” per la Scuola Secondaria di secondo grado

Reading con musica e danza “Lo schiaccianoci”, in collaborazione con la Civica Accademia di musica e Danzarte

Storia

Progetto “Didattica della storia”: insegnare la storia attraverso gli “studi di caso” per tutti gli ordini scolastici.

Girolibrando

Un convegno per insegnanti, educatori, bibliotecari: saranno invitati professionisti nell’ambito dell’editoria, della letteratura per ragazzi e della pedagogia quali: Walter Fochesato, Pino Boero, Francesco Langella, Francesca Archinto

Finalità: coinvolgere insegnanti e bibliotecari del Sistema Bibliotecario Tortonese per creare un progetto condiviso e tarato sulle reali esigenze della scuola e degli studenti.

Libriamoci a scuola

Giornate di lettura nelle scuole IV Edizione il Sindaco Federico Chiodi leggerà

“Intervista con il potere” di Oriana Fallaci

Settimana NPL

Letture e laboratori rivolti ai Nidi, Micronidi e Scuole dell’Infanzia

“Le forme e i colori” per i Nidi e Micronidi

“Alla cicala” di Gianni Rodari Scuola dell’Infanzia

Mangialibro

Concorso di lettura a premi rivolto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni.

I giovedì della lettura

Progetto di promozione alla lettura il giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle 18, rivolto ai bambini della scuola primaria ( vedi locandina) leggeremo “100 lampi di genio” di Luca Novelli

Manual-mente LAB : I laboratori del martedì

“Gnomi, folletti e pupazzi di neve”

Laboratori del saper fare rivolti agli adulti

RASSEGNA”Libri dal vivo”

Viaggio tra Storia e Geografia

Mostra bambole

“Bambole Mondo”

Mostra internazionale dalle collezioni di Pieranna Bottino e Alba Gallese

PERCORSO PRESEPI

Progetto GIUNTI

Perosi EDU

Iniziative di educazione musicale in collaborazione con la Diocesi di Tortona