Il Comune di Tortona visto che in data 21-22-24 ottobre 2019 si sono verificate fenomeni atmosferici caratterizzati prevalentemente da piogge intense e prolungate uniti a localizzati fenomeni di vento che hanno provocato la caduta di alberi anche di grandi dimensioni nell’alveo del torrente Grue e in zona Capitania del territorio comunale di Tortona e che altri sono stati divelti totalmente o parzialmente nella zona pre-collinare compresa tra via Lavello, via Alle Fonti, Viale Milite Ignoto ha incaricato la ditta Due pollici per il tuo verde di Weisz Eva Catalina, con sede in via Tito Codevilla, 28 a Tortona di eseguire i lavori sopra indicati, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza per una spesa massima presunta di mila euro più IVA da eseguirsi immediatamente.

Il comune ha disposto altresì che ad ultimazione dei lavori venga redatto verbale di fine lavori nel quale siano dettagliate le opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi riportati nel prezziario regionale della Regione Piemonte edizione 2018.

Foto di repertorio