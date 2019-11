Il Gavazzana Blues per la rassegna Succede solo a Gavazzana, tutti i primi lunedì del mese lunedì 2 dicembre 2019 presso le cantine del Club, alle ore 21:30 si terrà il concerto Première étude sur Piaf con Clelia Cicero & Corrado Caruana con Athos Bassissi



La voce di Clelia Cicero, la chitarra manouche di Corrado Caruana con Athos Bassissi alla fisarmonica e accordeon, insieme, per proporre: “Première étude sur Piaf”. Un concerto originale e piacevolmente intenso, interpretato, nello stile elegante del Gavazzana Blues, con il desiderio di raccontare in musica una vita straordinaria.

I brani, molto diversi tra loro, sono resi originali da preziosi arrangiamenti in stile swing manouche.

Il duo, qui impreziosito dalla fisarmonica campione del modo di Athos, si è esibito in molti teatri d’Italia, Stati Uniti, Argentina, Svizzera e, con importanti riconoscimenti, in quelli francesi dove l’artista è da sempre amatissima.



Clelia Cicero non vuole imitare la Piaf ma rivisitarne la musicalità con una sua personalissima interpretazione, quella dell’attrice.



ingresso libero riservato ai soci

possibilità di iscriversi al Club già per l’anno 2020 (€20,00)