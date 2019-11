Un piacevole diversivo ha movimentato la regolare attività didattica degli studenti della classe 4BC Servizi Commerciali dell’I.I.S. Marconi di Tortona, che, venerdì 22 novembre, sono stati ospiti della Centrale del Latte di Alessandria.

All’arrivo i ragazzi sono stati accolti dalla guida, che ha presentato la struttura e l’impegno dell’ azienda, attiva fin dal 1931 e con una produzione attuale che va dai 35.000 ai 38.000 litri di latte al giorno. La Centrale produce 4 tipi di latte, tutti di altissima qualità: il latte intero (con una percentuale di grassi del 3,4%), il latte parzialmente scremato (con una percentuale di grassi del 1,5%), il latte scremato (con una percentuale del 0,04%) e il latte biologico.

La visita è continuata nei locali dello stabilimento, dove la guida ha illustrato il funzionamento dei macchinari per la produzione delle bottiglie (formate da un apposita macchina che le riscalda a una temperatura di 1000 gradi) e per l’imbottigliamento del latte dopo la pastorizzazione.

Nella continuazione del loro tour gli studenti hanno visto il magazzino, dove le pre-forme, in attesa di essere lavorate, arrivano a pacchi di 9.998 pezzi al peso di 0,13 grammi uno e dove avviene lo stoccaggio delle bottiglie prodotte all’interno dello stabilimento; quindi hanno ammirato la tecnologia con cui si procede il riempitura delle bottiglie, all’imballaggio ed alla fase finale di carico della merce nei camion per il trasporto e la distribuzione. L’esperienza si è rivelata molto utile e ricca di spunti di approfondimento importanti per lo specifico percorso scolastico ed ha soddisfatto le curiosità dei ragazzi su questa importante realtà produttiva.

Enya SCARNATO – 4BC