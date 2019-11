Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

A nome della Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza voglio rivolgere un sincero ringraziamento a chi in queste ore di allerta rossa è sempre stato disponibile e pronto ad intervenire per risolvere i problemi causati dal maltempo. Qui tra San Simone e Chiappa, viene sgomberata la sede stradale, invasa da uno smottamento.

Frana a San Bartolomeo, il sindaco ringrazia per il tempestivo d’intervento di ripristino