Quella che raccontiamo oggi è una bella storia, tutta la leggere e pure corredata da immagini interessanti.

Parliamo di Maruska Aicardi 44 anni, di Diano Marina, che ha recentemente ricevuto la chiamata dell’Ammiraglio Messina: “Signora Aicardi – le ha detto l’ammiraglio – lei è la persona giusta per fare da tutor a 19 ragazze, per un imbarco speciale sull’unità della Marina Militare, Nave scuola Amerigo Vespucci”.

Naturalmente Maruska ha accettato e così ha preso il via l’avventura della dianese che ha iniziati a seguire queste ragazze, tutte con la voglia di fare l’esperienza di vita di bordo, provenienti da tutta italia e da differenti licei, sia dal Nautico che da quelli con sbocchi diversi. Otre alle ragazze c’erano 17 ragazzi con un accompagnatore, anche loro per fare esperienza sull’unità della Marina. Imbarcati a Livorno, la loro avventura è iniziata navigando verso Salerno per Partecipare al Raduno Nazzionale dell’ANMI.

“Per me – racconta Maruska – la nave Vespucci serba tanti ricordi. Ero salita a bordo nel 2008 grazie a una sua lettera scritta allo Stato Maggiore dove raccontavo la mia passione verso la nave più bella del mondo; in seguito sono stata imbarcata nel 2010 come cronista per giornale Marinai D’Italia.”

Succedeva qualche settimana fa e adesso, dopo 13 giorni questa esperienza a lei nuova è stata portata a termine con grande professionalità dalla dianese, che ha un profondo amore verso il mare e verso questa nave.

Tutto sui è concluso nei giorni scorsi con l’arrivo al porto di Ancona e Maruska adesso ha accettato di parlare della sua nuova avventura.

“I ragazzi, in quei giorni – spiega la dianese – hanno potuto imparare cosa vuol dire la vita a bordo della Vespucci, facendo le guardie, pulendo gli innumerevoli ottoni, lavando le gamelle e nei giorni stabiliti facendo anche i turni di lavanderia per la loro biancheria personale, ritrovandosi in alcuni casi anche ad avere il mal di mare. Ognuno di loro ha scoperto nuove potenzialità e grande stima di se e dei compagni di viaggio.”

Maruska ci racconta che, con grande soddisfazione, ha potuto vedere questi ragazzi superare i propri limiti, ci spiega la gioia di aver accompagnato questi 36 Ragazzi in un viaggio incredibilmente unico e di aver dedicato totalmente a loro circa 18 ore al giorno perché tutto potesse essere un ingranaggio perfetto che andava a inserirsi in un equipaggio coeso di circa 200 persone del Vespucci.

“Questa esperienza – conclude Maruska Aironi – va ad aggiungersi a un bagaglio di abbondanti esperienze sulla Nave più Bella del Mondo. Per me si è trattato di un’esperienza ancora più unica per il fatto che i giovani hanno potuto conoscere sia il Comandante cedente Stefano Costantini e quello nuovo Gianfranco Bacchi tutti e due a bordo dell’unità. Sono davvero felice.”