Il problema interessa tanti operatori ed è di natura talmente tecnica per cui non ce la sentiamo di porre mano al comunicato dell’assessore.

Ci perdonino i lettori, quindi, se riportiamo integralmente la risposta che l’assessore Fabio Morreale ha dato a un’interrogazione presentata da Gianluca Bardone ma crediamo sia doveroso comunque forinre questa informazione visto che l’argomento interessa tanta gente.

Di seguito la dichiarazione di Morreale sull’iter in cui si trova la variante al Piano regolare generale del Comune di Tortona.

Innanzitutto, va chiarito un punto molto importante: l’iter per l’approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale non è così avanzato come potrebbe sembrare da alcune affermazioni che sono state fatte, o dalla lettura della presente interrogazioni.

Va infatti sottolineato che allo stato attuale, senza modifiche sostanziali, la procedura richiede ben più di sei mesi. 1) Per rispondere alla prima delle domande proposte dall’interrogazione sono tuttora incorso valutazioni sul comportamento da adottare.

Sono passati solo cinque mesi dall’insediamento di questa Amministrazione, alla precedente Giunta sono occorsi quasi tre anni per avviare l’iter, quindi siamo certi comprenderete la necessità di una riflessione attenta.

Per quanto riguarda il resto, anche in considerazione della continua evoluzione delle normative a carattere nazionale, regionale e provinciale, l’intento di questa Amministrazione rimane quello di proseguire nell’iter di approvazione nel più breve tempo possibile.

Confermiamo la volontà di mantenere la struttura del cosiddetto “ufficio di piano” (definizione comunque obsoleta) con qualche variazione a causa del collocamento pensionistico di un dipendente e la sua conseguente sostituzione.

Per quanto riguarda il locale è stato già individuato, a cui seguirà la ricollocazione di alcuni tecnici per consentire di lavorare al meglio.