Si avvicina la data del 31 ottobre, con il suo bagaglio di tradizioni legate a svariate festività e culture. Il Museo Civico apre le porte per questa giornata speciale in orario serale, alle 20,30, per un incontro dedicato a tutti i bambini a partire dai 6 anni di età. Ai partecipanti è richiesta una particolarità: procurarsi una mela o un melograno da portare in Museo: potrà così iniziare un viaggio attraverso riti, tradizioni, volti e storia che interesserà diverse sezioni espositive, sia interne sia esterne. Sarà un modo unico per conoscere qualcosa di più a proposito di questa ricorrenza e fare proprie esperienze legate alla tradizione popolare. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria (0142 444249 / 444309 – museo@comune.casale-monferrato.al.it ) e che l’attività è riservata esclusivamente ai bambini. Il costo dell’attività è di € 3,50 a bambino. L’iniziativa terminerà verso le ore 22,00. Invece venerdì 1° novembre, in occasione di Ognissanti, un approfondimento sui temi dell’iconografia sacra e dell’agiografia, un tempo linguaggi universali, oggi sconosciuti ai più. Si tratta di un patrimonio di conoscenze fondamentali poter leggere correttamente il nostro patrimonio artistico: chi sono le figure dei santi, come si riconoscono e quale significato assumono oltre a quello prettamente religioso. L’appuntamento per Beati i Santi! Le iconografie dei Santi nelle opere del Museo Civico è fissato alle ore 16; la visita guidata sarà svolta dal personale della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, gestore dei servizi museali. Il biglietto per ingresso e approfondimento tematico è di euro 2,50; non è richiesta la prenotazione. Informazioni: www.c omune.casale-monferrato.al.it/museo