MILLY, ovvero Carolina Francesca Giuseppina Mignone, è alessandrina: un personaggio dello spettacolo prima di essere cantante, quindi attrice. Inizia la sua attività artistica con il tabarin, un termine francese per indicare varietà, rivista il percorso indicato a proseguire con l’avanspettacolo, quindi arrivare al Piccolo Teatro di Milano, voluta da Giorgio Strehler in persona. Il suo nome è legato al cinema, alla televisione nel programma di Studio Uno laddove ha cantato con Anna Maria Mazzini, conosciuta dal grande pubblico, come Mina. La sua personalità artistica è singolare, applaudita nel Nuovo Continente, ovvero l’America, come ai suoi tempi era appellata, dove ha riscosso lodevoli successi Il suo momento migliore s’è avverato con la recita dell’ Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, a fianco di Tino Carraro, sotto la regia Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Ha calcato le scene con disinvoltura, eppure la sua figura, seppure non imponente, ha saputo, con il suo fascino, strappare calorosi applausi dagli spettatori più esigenti, lo stesso Umberto II di Savoia l’ha ammirata per il suo personalissimo talento. Gli alessandrini, purtroppo, non le hanno riservato il calore come nel resto dell’universo: proprio nella sua città natale, mai ha potuto esibirsi come avrebbe davvero desiderato, … e… immensamente. La sua figura è ricordata ai nostri giorni, qualcuno miracolosamente l’ha riscoperta con l’auspicio di un ricordo immortalato con la dedica di un asse viario, nel ricordo di Milly Franco Montaldo