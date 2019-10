C’erano anche i Carabinieri in Provincia di Alessandria durante il maltempo, impegnati, unitamente alle altre Istituzioni all’uopo preposte, nelle operazioni di soccorso alla popolazione interessata dalle conseguenze delle copiose precipitazioni.

L’operato dei Carabinieri, spesso si dà per scontato perché ci sono sempre e la loro presenza fa parte della nostra vita e della società e proprio per questo se ne parla poco e proprio per questo, oggi vogliamo dare risalto alla loro importante presenza pubblicando alcune immagini.