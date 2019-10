La Giunta comunale di Tortona in questi giorni è sempre chiamata a decidere la data della Festività di Santa Croce, legata alla presenza di una preziosa reliquia della Croce di Gesù, data che solitamente ricorre, secondo un’antica tradizione, la seconda domenica di maggio con festeggiamenti e tradizionale mercato che si svolgono dal precedente sabato pomeriggio alla sera del lunedì della festa.

Ogni anno, nel definire la data della ricorrenza tortonese, tuttavia si cerca di evitare la sovrapposizione con la data di svolgimento della festa patronale della vicina città di Voghera che corrisponde all’Ascensione, festività religiosa che ricorre sempre di domenica in data variabile collegata con la Santa Pasqua.

Visto che per l’anno 2020 la seconda domenica di maggio è calendarizzata al 10 del mese in oggetto e pertanto non interferisce con la Festa Patronale di Voghera prevista il 24 maggio 2020 la giunta comunale rpesieduta dal Sinaco Federico Chiodi ha stabilito la festività di Santa Croce 2020 si farà nel secondo weekend di maggio, e precisamente nei giorni di sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio 2020, con festeggiamenti e tradizionale mercato a partire dal pomeriggio di sabato.