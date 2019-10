Ricerca per:

Oltre alla vaccinazione ricordiamo alcune misure efficaci nel prevenire le infezioni respiratorie: lavarsi frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso quando si starnutisce e tossisce, rimanere a casa nei primi giorni di malattia respiratoria febbrile per non contagiare le persone con cui si viene a contatto.

E’ importante proteggersi e prendere per tempo le precauzioni necessarie.

L’influenza fa anche aumentare gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri in ospedale ed è un’importante causa di assenza dal lavoro. Per questo è importante prevenire, attraverso la vaccinazione, le conseguenze più gravi dell’influenza.

La scorsa stagione, in Piemonte, tra la metà di ottobre2018 e la fine di aprile 20198, la malattia influenzale ha colpito oltre 640.000 persone.

L’influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all’infezione da virus influenzali che si manifesta con febbre oltre i 38°C, mal di gola, tosse, secrezioni nasali abbondanti. Rappresenta ancora un importante problema di salute, a causa dell’alto numero di persone colpite e per le possibili gravi complicanze a carico dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio nei soggetti a rischio. È la causa principale dell’aumento stagionale dei casi di broncopolmonite, infarto del miocardio, ictus.

Come già accaduto negli ultimi 2 anni, anche le Farmacie saranno parte attiva della campagna vaccinale, con azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di vaccinarsi, ma cureranno anche la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia,.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la vaccinazione sarà offerta gratuitamente a tutti i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, a tutti i soggetti di età inferiore a 65 anni affetti da malattie croniche che si trovino in condizioni di maggior rischio di sviluppare forme gravi e complicate di influenza, alle donne in gravidanza (indipendentemente dal periodo di gestazione), ai soggetti appartenenti alle categorie lavorative di particolare interesse pubblico.

Lunedì al via in provincia la campagna di vaccinazione contro l’influenza