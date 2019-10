Nuovi orari e modifiche delle attività per il Poliambulatorio Gardella dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria che entreranno in vigore a partire da lunedì 28 Ottobre. Nello specifico gli orari che verranno modificati riguardano l’apertura e l’inizio dell’ erogazione dei numeri di accettazione che dal 28 Ottobre avverrà a partire dalle ore 7.25 , mentre l’inizio effettivo delle attività di accettazione amministrativa e di esecuzione dei prelievi rimane invariata alle ore 7.30. Verranno inoltre spostati gli or ari di fine erogazione dei numeri alle ore 10.30 e della fascia oraria di consegna dei referti che durerà dalle ore 13 fino alle 17.45 .

Per quanto riguarda le attività in libera professione , sarà possibile effettuare gli esami del sangue dalle ore 8 alle 1 0.30 : il paziente dovrà presentarsi, possibilmente con richiesta di un medico redatta su carta intestata e indicante gli esami consigliati, allo sportello dedicato che si trova all ’interno del Presidio Civile accanto a quello del Poliambulatorio Santa Caterina. Tutti gli esami che riguardano i pazienti pediatrici verranno invece eseguiti al Presidio Infantile . Il progetto “Fast Gardella”, il cui team è composto dai professionisti Si mona Arcidiacono, Nunzio Catena e Fiammetta Porro, rientra all’interno del più generale percorso di Lean Operation previsto dal Piano Strategico dell’Azienda Ospedaliera. Il team ha collaborato con i professionisti che ogni giorno operano nelle strutture a ziendali , in particolare Alessandro Canepari e Laura Pasero, rispettivamente Direttore Medico e C oordinatrice I nfermieristica del Poliambulatorio Gardella, Andrea Rocchetti, direttore della Microbiologia, Roberto Guaschino del Laboratorio Analisi. Si tratt a di una filosofia manageriale che ha come fine il raggiungimento dell’efficienza eliminando gli sprechi, ridefinendo i percorsi di materiali e informazioni, ottimizzando i flussi e i tempi attraverso la razionalizzazione e il monitoraggio. La vera novità però è costituita dal fatto che il miglioramento dei processi aziendali viene realizzato secondo le indicazioni del personale che in prima persona contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.