E’ sicuramente una delle strutture più importanti del Tortonese ma è stata anche una delle più danneggiate dal maltempo con l’acqua che è entrata nel seminterrato dove si trovavano le cucine.

Parliamo del il Centro “Paolo VI” di Casalnoceto. La prima stima dei danni è di oltre 500.000 Euro.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio del Tortonese nella giornata e nella notte di lunedì 21 ottobre ha causato gravi danni al Centro “Paolo VI” di Casalnoceto, la struttura della Diocesi di Tortona che ospita 80 minori con disabilità psichiche.

L’acqua ha allagato in modo irreversibile la cucina, la lavanderia e i locali tecnici che garantiscono il funzionamento del Centro. Ad una prima stima l’importo dei danni supera i 500.000 Euro.

Molti dei pazienti ospiti del “Paolo VI” hanno decreti di allontanamento dalle famiglie e quindi non possono fare rientro nelle loro case, altri sono non deambulanti.

“Serviranno oltre 500.000 Euro per ripristinare la cucina, i locali tecnici ed i relativi impianti distrutti dalla forza dell’acqua – dichiara don Cesare De Paoli, direttore del Centro – per non dire di tutte le derrate alimentari che abbiamo dovuto gettare. La Protezione civile di Alessandria allestirà una cucina da campo per garantire il cibo ai nostri ospiti. Ma dobbiamo subito ripartire: per questo rivolgo un appello a tutte le persone e agli amici di buona volontà perché non facciano mancare la loro solidarietà”.



Chi vuole fare una donazione al Centro “Paolo VI” può utilizzare il conto corrente bancario

Iban: IT16F0311148670000000013073

o

PAYPAL entrando nel sito internet www.centropaolovi.it

e cliccando su: SOSTIENICI