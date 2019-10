Un boato verso le tre e mezza di notte ha svegliato molti abitanti di Castelnuovo Scrivia che si sono chiesti cosa stesse succedendo.

Erano alcuni ladri che, muniti di acetilene, hanno fatto esplodere la Cassa Continua del supermercato Gulliver (nella foto), hanno preso tutto il denaro che si trovava all’interno (circa 8 mila euro) e sono scappati a bordo di un’auto.

Un colpo messo a segno con precisione chirurgica da quelli che, secondo una prima ipotesi , sembrano professionisti del crimine.

I ladri, infatti hanno potuto agire in relativa tranquillità e probabilmente dopo alcuni sopralluoghi.

Il supermercato Guilliver di Castelnuovo Scrivia, infatti, si trova in via IV novembre, in una zona abbastanza isolata e fuori dal centro storico, quindi con vie di fuga immediate; il materiale usato per far esplodere la cassa continua, poi, era quello esattamente necessario allo scopo e ha creato pochissimi danni e solo alla cassaforte che si è aperta con facilità e ha consentito ai ladri di prendere il denaro in pochi secondi e poi scappare prima dell’arrivo dei carabinieri di Castelnuovo Scrivia.

Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i rapinatori.

Impresa tutt’altro che facile, però, visto la dinamica del furto e gli autori che, come detto, non sembravano certamente gli ultimi sprovveduti ma gente del mestiere.