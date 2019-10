Martedì 29 ottobre, alle ore 18, presso la libreria Mondadori di Alessandria, verrà presentato il libro di Pietro Fronterrè intitolato “Il ritorno”. Fronterrè è alla quarta pubblicazione, iniziata con la trilogia sul suo paese d’origine, Pozzallo, che ha come sfondo il sole e il mare del sud, un rivivere appassionato gli anni dell’infanzia.Il libro in presentazione, edizioni Puntoacapo, oltre a rappresentare un omaggio alla città adottiva, Alessandria, racconta, in particolare, di un vecchio amore che riappare e si scontra con le nuove scelte di vita, imponendo sofferte decisioni, Il romanzo è ambientato in Africa e analizza,soprattutto, la scoperta di sé e del rapporto con gli altri.