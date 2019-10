Di seguito l’ORDINE DEL GIORNO della seduta del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria per il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, in corso Alessandria 62.

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Surroga del Consigliere Comunale Cusmano Monica.

3. Surroga del Consigliere Comunale Cusmano Monica nelle Commissioni Consiliari permanenti.

4. Approvazione verbale della seduta consiliare in data 22 luglio 2019.

5. Modifica Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio.

6. Legge Regionale 05/12/1977, N. 56 e s.m.i., art. 17, comma 12, lettera h bis). Individuazione edificio e area pertinenziale per intervento di sostituzione edilizia con ampliamento ai sensi dell’art. 5 della legge regionale N. 16 del 04/10/2018.

7. Legge Regionale 05/12/1977, N. 56 e s.m.i., art. 17, comma 12, lettera c) – Zona industriale I17, comp. a) e zona industriale I11 – Adeguamento di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.

8. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 – D.I. N. 350/2019 (R.G. 524/2019).

9. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva N. 1196/2019 (adempimento sentenza Corte d’Appello di Torino).

10. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Castagnello Giovanni e Graziano Marcella relativa ai progetti di gestione del CSR.

11. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Bardone Gianluca in merito alla programmazione urbanistica e allo sviluppo del territorio.

