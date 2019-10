Ricerca per:

A parlarne è il professor Raffaello Rossi, direttore responsabile del Centro di consulenza familiare psicopedagogica e relazionale del “Villaggio del Fanciullo” di Bologna. Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che operano in ambito educativo. Gli appuntamenti successivi si terranno domenica 1° dicembre, domenica 26 gennaio 2020 e domenica 23 febbraio, negli stessi orari, sempre in Seminario. La partecipazione è libera e gratuita.

Domenica 3 novembre, dalle ore 14.30 alle 18.30, a Tortona, in Seminario, riprendono gli incontri di formazione all’ascolto, proposti dall’Ufficio di Pastorale Familiare diocesano. Il tema scelto è: “Sentire o ascoltare? L’ascolto nella coppia, in famiglia, nei gruppi educativi”.

Al via a Tortona gli Incontri per famiglie e coppie organizzati dalla Diocesi