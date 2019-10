Nella notte , i carabinieri del Comando Compagnia di Bordighera hanno effettuato un servizio ad “Alto Impatto” nelle zone centrali della Città delle palme. Un articolato dispositivo – composto da diverse pattuglie e da una Stazione Mobile – è stato predisposto e coordin ato dal Capitano Ignazio Lorito per p revenire e contrastare comportamenti illeciti connessi all’abuso di sostanze alcoliche – anche tra i più giovani – nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile . L’intero servizio è stato svolto con l’ausilio di due unità del Nucleo Cinofili di Villanova di Albenga . Contrastare lo spaccio di droga ed i reati ad esso connessi, oltre alla necessità di tutelare il decoro urbano, garantendo condizioni di assoluta vivibilità e sicurezza , rimangono le priorità. T utt i i giovani controllati sono stati s e nsibilizzati in merito alle sanzioni amministrative previste dalla recente ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Bordighera per contrastare l’abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche. I l c onsumo d i bevande alcoliche si manifesta sempre più spesso tra i giovani con nuove modalità come il cd. binge drinking . Bere in pochi istanti un quantitativo esagerato di alcolici , può provocare alterazioni e danni fisiologici gravissimi. Inoltre, i nevitabilmente , si verificano pesanti conseguenze nel comportamento degli assuntori che , sempre più frequentemente, degenerano in atteggiamenti violenti e pericolosi. Questa tipologia di servizi non è finalizzata al solo contrasto di reati, serve sicuramen te per avvicinare e sensibilizzare i giovani ad un maggior rispetto. I carabinieri di Bordighera riprenderanno questi concetti nei prossimi incontri con gli studenti , nell’ambito del consueto impegno alla formazione della “Cultura della Legalità” presso tu tti gli Istituti Scolastici della zona.