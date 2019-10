Ricerca per:

Bella iniziativa del Comune di Tortona nelle scuole elementari. Nella giornata di ieri il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore Marzia Damiani, accompagnati da un dirigente del Comune hanno visitato la mensa dello Scolastico in corso Romita per verificare la qualità del servizio mensa offerto ai bambini.