Alle 13:45 di oggi, martedì 29 ottobre, su richiesta del servizio territoriale emergenza 118, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ovada, unitamente ad una squadra specializzata in soccorso con tecniche di derivazioneSpeleo-Alpino-Fluviale (SAF) della sede centrale, è intervenuta in località Pian Castagna (Capanne di Marcarolo), per soccorrere una signora di 71 anni caduta in un dirupo di circa 50 metri durante l’attività di ricerca di funghi.L’allarme è stato dato da una amica che era in cerca di funghi con lei.

A seguito della caduta la signora riportava una ferita lacero contusa alla testa.

La donna è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco, assistiti anche dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico, che dopo averla caricata su di una barella toboga l’hanno trasportata verso il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure.Le operazioni sono terminate alle ore 16:00 circa.