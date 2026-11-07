Domenica 8 novembre il suggestivo Castello di Piovera apre i propri cancelli per l’intera giornata, dalle ore 10:00 alle 18:30, in occasione della quinta edizione della Festa dell’Agricoltura – Coltiviamo la Cultura 2026. L’iniziativa, promossa dall’A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) in stretta collaborazione con Confagricoltura e in concomitanza con la Giornata Nazionale dell’Agricoltura, offre al pubblico un fitto cartellone di appuntamenti per scoprire il patrimonio storico e paesaggistico della tenuta. Dalla grande polentata all’aperto preparata dalla Pro-Loco alle visite guidate esclusive nelle sale storiche con l’intervento dei proprietari, i Conti Calvi di Bergolo, la dimora accoglierà i visitatori tra arte, tradizioni rurali e mostre d’epoca.

Il programma e la polentata della Pro-Loco

La giornata mette al centro l’identità rurale, la storia del territorio e la gastronomia locale con una serie di proposte dedicate a famiglie e visitatori:

accesso libero e gratuito all’area del parco secolare e agli spazi museali all’aperto del castello;

allestimento del punto ristoro con pranzo a base della tradizionale polentata a cura della Pro-Loco di Piovera;

visite guidate dedicate agli interni arredati della fortezza, arricchite dalla presenza e dalle testimonianze dirette dei Conti Calvi di Bergolo;

percorsi di visita autonomi tra le stanze delle collezioni storiche e all’interno delle Cantine Espositive per ammirare la mostra “Inventabilia: L’800 che inventò il futuro”.

I percorsi di visita e le collezioni

Per vivere gli spazi della storica dimora sono state predisposte tre diverse modalità di accesso:

Parco e musei esterni (percorso in autonomia e gratuito): comprende la passeggiata nel parco, il Museo degli Antichi Mestieri, la Collezione di Radici Artistiche e la Galleria delle opere d’arte del Conte Niccolò Calvi di Bergolo all’interno delle Antiche Scuderie; fruizione libera tramite apposite indicazioni e pannelli informativi; orario di accesso a partire dalle 10:00 (ultimo ingresso consigliato tra le 17:00 e le 17:30) con permanenza consentita fino alle 18:30.

Parco, musei, collezioni e mostra “Inventabilia” (in autonomia con regolare biglietto): oltre all’intero itinerario esterno include le Cantine Espositive con la rassegna “INVENTABILIA. L’800 che inventò il futuro” e le Stanze delle Collezioni del Castello, distribuite su parte del primo piano e sull’intero secondo piano; percorso gestito autonomamente tramite la cartellonistica; accesso a partire dalle ore 10:00 e possibilità di sosta fino alle 18:30.

Visita guidata con i proprietari e percorsi completi (con regolare biglietto): tour guidato della durata di circa 90 minuti tra il piano terra e il piano nobile del maniero, alla scoperta di camere e saloni arredati, con intervento speciale dei Conti Calvi di Bergolo; turni di visita guidata in partenza alle ore 11:00 e alle ore 15:00; comprende l’accesso a tutti i musei, al parco, alle collezioni storiche e alla mostra “Inventabilia”; apertura cassa e accoglienza a partire dalle ore 10:00 (si raccomanda l’arrivo almeno 15 minuti prima dell’orario prescelto).



Modalità di partecipazione e prenotazioni

Per garantire il regolare svolgimento delle attività guidate è richiesta la registrazione anticipata:

Data: domenica 8 novembre;

domenica 8 novembre; Orari generali: dalle 10:00 alle 18:30;

dalle 10:00 alle 18:30; Sede: Castello di Piovera, Piovera (AL);

Castello di Piovera, Piovera (AL); Prenotazione: obbligatoria esclusivamente per le visite guidate delle ore 11:00 e delle ore 15:00 attraverso il portale web ufficiale www.castellodipiovera.it.