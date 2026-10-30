SABATO 31 OTTOBRE

Diano Marina: La Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina si prepara a fare da scenario a un suggestivo percorso espositivo internazionale dedicato alla storica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. con la rassegna “POST SEDIMENTA. Pompei: Strati di Memoria”. Curata da Massimo Borrelli con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il sostegno dello Jasmin Charme Hotel, la mostra collettiva riunisce le opere di sette artisti contemporanei provenienti da cinque nazioni europee, chiamati a reinterpretare la frattura tra vita, catastrofe e rovine attraverso linguaggi pittorici differenti. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 31 ottobre alle ore 18:30 con vernissage e aperitivo, aprendo le porte a una settimana di visite a ingresso completamente gratuito per cittadini e turisti. La mostra rimarrà aperta fino al 7 novembre.

Cervo: Pomeriggio all’insegna della creatività, del divertimento e della magia del brivido per i più piccoli a Cervo, pronti a festeggiare insieme la ricorrenza più spaventosa dell’anno. Sabato 31 ottobre 2026, a partire dalle ore 16:30, il Parco Ludico Villaggio dei Fiori di via Giovanni Elena farà da cornice alla speciale “Festa di Halloween”, appuntamento promosso dall’Amministrazione Comunale di Cervo con l’animazione di We Love Cervo!. L’iniziativa, pensata su misura per la fascia d’età dai 4 ai 10 anni, offrirà ai partecipanti un ambiente protetto e stimolante in cui realizzare costumi originali e cimentarsi in un laboratorio teatrale a tema.

Diano Castello: festa di Halloween dalle ore 18:00: inizio ufficiale dei festeggiamenti con le animazioni e l’intrattenimento di “FM Spettacoli”; dalle ore 20:00: spazio alle note dal vivo con le sessioni di “Live Music”; alle ore 22:00: in piazza Giudice riflettori puntati sull’atteso appuntamento con il “Millennials Night Show”

DOMENICA 1° NOVEMBRE

Diano Marina: torna “Diano Colleziona”, la tradizionale mostra mercato dedicata al collezionismo e al piccolo antiquariato. L’evento animerà l’isola pedonale cittadina con un appuntamento fisso, offrendo a residenti, curiosi e appassionati l’opportunità di passeggiare per l’intera giornata tra bancarelle ricche di oggetti unici, storia e rarità.

Diano Marina: presso la sala “Falchi” si svolge la mostra “Sedimenta” Orario: dalle 16,00 alle 19,00.